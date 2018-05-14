МИД Украины давит на власти Кабо-Верде для ускорения расследования смерти моряков (видео)

В Кабо-Верде отправился консул Украины в Сенегале, он выясняет все обстоятельства гибели двух украинцев.

В Министерстве иностранных дел (МИД) обещают быстро завершить все необходимые процедуры для перевозки в Украину тел двух погибших моряков с арестованного у берегов Кабо-Верде судна Atlantic Harmony.

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Об этом сообщил заместитель директора департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич на пресс-конференции в УНИАН с участием родственников погибших моряков.

"10 мая мы дали срочное поручение посольству Украины в Сенегале, посольству Украины в Турции, поскольку судовладелец турецкий, генеральному консулу Украины в Стамбуле и посольству Украины в Великобритании, поскольку это ITF (Международная федерация работников транспорта)", - сказал дипломат.

"Генеральное консульство Украины в Стамбуле сообщило о том, что по результатам контактов с судоходной компанией представитель судоходной компании заверил, что он готов способствовать в репатриации тел погибших моряков в Украину и в получении объективных результатов расследования", - сказал Кирилич.

"В пятницу мы отправили консула Украины в Кабо-Верде. В субботу он провел некоторые встречи. Сегодня он встречается с представителем консульской службы Министерства иностранных дел Кабо-Верде. Сегодня он встретится с представителями правоохранительных органов с целью получения результатов судебно-медицинской экспертизы, а также результатов расследования как базовых основ для подготовки свидетельства о смерти для перевозки тел в Украину", - сообщил Кирилич.

По его словам, вопрос перевозки тел в Украину - исключительная воля родственников, которые должны обратиться к ответственным сторонам - МИД и страховой компании. Они должны сообщить, каким образом хотят похоронить своих близких - речь может идти о захоронении тел на месте, захоронении в Украине, или о захоронении праха. Как сказал Кирилич, родственники погибших моряков хотят, чтобы тела привезли в Украину.

"Мы быстро завершим эти процедуры, предшествующие опечатыванию гробов и, собственно, перевозке тел в Украину и, собственно, обеспечению всех консульско-правовых и организационных мероприятий по перевозке тел погибших в Украину", - заверил Кирилич.

"Сегодня утром я получил информацию от страховой компании, которая уверяет, что они готовы сопровождать вопросы оплаты и всех выплат, связанных с репатриацией тел. Я бы не хотел моделировать, когда именно это может произойти... Но я надеюсь на быстрые действия, самое важное - получение результатов судебно-медицинской экспертизы, получение результатов расследования, тех, какие они есть, но я считаю, что они не могут быть окончательными. Они нуждаются в ревизии и требуют дополнительных независимых исследований. Заключения судебно-медицинской экспертизы послужат основанием для оформления свидетельства о смерти", - сказал Кирилич.

"Должен заметить, что финализироваться все документы будут в Сенегале, потому что посольство Украины есть в Сенегале (по совместительству в Кабо-Верде). Консул возвращается в четверг в Сенегал, легализует все необходимые документы, и тогда может быть начата процедура перевозки", - заявил Кирилич.

Также он сказал, что параллельно идет работа со страховой компанией, которая "должна обеспечить способ перевозки".

"Я хочу сообщить, что даже в условиях, если бы даже страховая компания каким-то образом сумела проявить другую позицию, чем мы все вместе ожидаем, мы найдем все возможные ресурсы для того, чтобы обеспечить перевозку тел погибших в Украину", - отметил дипломат.

Как сообщал УНИАН, МИД поручил украинским дипломатам, работающим в Сенегале, Турции, Великобритании и Китае, принять срочные меры в связи с гибелью двух украинских моряков с судна Atlantic Harmony. Поручено проработать с судовладельцем и во взаимодействии с посольством Украины в Сенегале вопросы неотложной репатриации тел, а также обеспечения сохранности и дальнейшей передачи родным личных вещей моряков.