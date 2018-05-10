МИД выясняет обстоятельства гибели украинских моряков с судна Atlantic Harmony

22:04, 10 мая 2018
Общество
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REUTERS

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Об этом в комментарии УНИАН сообщил официальный представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич, комментируя сообщения некоторых средств массовой информации.

"Посольство Украины выясняет обстоятельства дела относительно гибели граждан Украины-членов экипажа судна Atlantic Harmony", - сообщил Кирилич.

Также он уточнил, что установлен контакт с судовладельцем, а также что указанный вопрос находится на контроле Департамента консульской службы МИД Украины.

Ранее в социальных сетях появилась информация, что у берегов Кабо Верде на судне Atlantic Harmony погибло двое украинских моряков.

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Теги: #моряки#МЗС України