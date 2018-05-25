В школах Украины прозвенел последний звонок (фоторепортаж)

В 2018 году последний школьный звонок прозвучал для более 185 тысяч выпускников 11 классов.

25 мая во всех школах Украины прозвенел последний в 2018-м учебном году звонок.

Для выпускников и учителей в школах организовывают торжественные мероприятия. В Украине праздник последнего звонка-2018 проходит в виде всеобщей школьной линейки, которую посещают родители учеников, а учителя дают напутственные слова выпускникам.

В этом году последний школьный звонок прозвучал для 185 508 выпускников 11 классов. Впереди у девятиклассников - сдача Государственной итоговой аттестации, а выпускников школ ждут ВНО по разным предметам. Для участия во внешнем независимом оценивании зарегистрировались более 335 тысяч человек.

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ВНО пройдет с 22 мая по 13 июня. А уже после состоится долгожданный выпускной-2018, который в общеобразовательных учреждениях Украины состоится 23 июня.

Говоря о наряде для последнего звонка-2018 - в последние несколько лет несменным трендом является вышиванка, которая сменила советскую школьную форму.

Вышиванки надевают в основном все школьники, за исключением выпускников, которые облачаются в нарядные платья и костюмы.

А вот на выпускной стилисты рекомендуют девушкам не надевать откровенные платья с глубокими декольте и разрезами и всячески избегать выбора вульгарных и очень коротких платьев.

Актуальным нарядом будет кроп-топ и длинная юбка. Также в этом году в тренды вернулась ассиметрия, поэтому девушки могут смело выбирать платья с таким кроем. В выборе цвета в этом году выпускницы практически неограниченны – в моде будут как пастельные, натуральные тона, так и насыщенные и яркие.