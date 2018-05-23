Последний звонок 2018: когда, где и что надеть (видео)

Когда в этом году праздник последнего звонка, что можно надеть на на линейку и последние веяния выпускной моды.

В этом году последний звонок в Украине пройдет в последнюю пятницу мая – 25 числа.

Традиционно для выпускников последний звонок станет символическим прощанием со школой, а для всех остальных будет означать начало долгожданных летних каникул.

В Украине праздник последнего звонка проходит в виде всеобщей школьной линейки, которую посещают родители учеников, а учителя дают напутственные слова выпускникам.

Что надеть на последний звонок

В последние несколько лет несменным трендом последнего звонка является вышиванка, которая сменила советскую школьную форму – белые фартуки, коричневые платья и пиджаки и банты. Вышиванки надевают в основном все школьники, за исключением выпускников, которые облачаются в нарядные платья и костюмы.

В этом году последний школьный звонок прозвучит для 185 508 выпускников 11 классов. После чего их ждет ВНО, которое пройдет с 22 мая по 13 июня.

После сдачи ВНО 11-классников ожидает самое долгожданное событие – выпускной вечер. В этом году выпускные вечера в Украине пройдут в субботу, 23 июня.

Что надеть на выпускной: последние тренды

В этом году стилисты рекомендуют девушкам не надевать на выпускные откровенные платья с глубокими декольте и разрезами и всячески избегать выбора вульгарных и очень коротких платьев. А вот спину или плечи «оголить» можно.

Еще одним актуальным нарядом будет кроп-топ и длинная юбка. Также в этом году в тренды вернулась ассиметрия, поэтому девушки могут смело выбирать платья с таким кроем.

А вот в выборе цвета в этом году выпускницы практически неограниченны – в моде будут как пастельные, натуральные тона, так и насыщенные и яркие.

Кроме этого, как для выпускного вечера, так и для последнего звонка не последней деталью является маникюр, сделанный в неброских пастельных тонах, который будет сочетаться практически с любым нарядом. И беспроигрышный вариант – французский маникюр. Также стилисты рекомендуют не переусердствовать с украшениями.

Парням же советуют выбирать костюмы зеленого, синего, серого, клюквенного и белого цветов. Актуальными будут также яркие пиджаки с цветной подкладкой и укороченные брюки со средней посадкой и, конечно, классические черные костюмы.