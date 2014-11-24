СБУ помешала теракту в густонаселенном районе Харькова

Об этом сообщил советник председателя СБУ Маркиян Лубкивский в Facebook.

По его информации, в ходе оперативно-розыскных мероприятий СБУ установила двух членов преступной группы, которыми оказались граждане Украины, 1964 и 1972 г.р. Старший из злоумышленников работал участковым инспектором райотдела, который планировалось взорвать. Его подельник был уволен из рядов МВД ранее и поддерживал тесные отношения с коллегой по прежней работе.

Лубкивский сообщает, что взрывное устройство планировалось активировать в период наибольшего скопления людей в помещении райотдела.

Читайте такжеСБУ задержала главаря диверсантов ДНР по прозвищу "Кот"По словам советника, во время обыска по месту жительства одного из злоумышленников была выявлена т.н. «прилипающая» мина «СПМ», которую планировалось использовать для совершения террористического акта.

По данному факту следственным отделом Управления СБУ в Харьковской области открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются оперативно-следственные действия.