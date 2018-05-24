Водитель Bentley в Киеве припарковался на "зебре" и обматерил полицейских и журналистов (видео)

14:23, 24 мая 2018
Общество
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Водитель отказался переставить машину / Скриншот видео ТСН

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Как говорится в сюжете ТСН, мужчина умудрился остановиться сразу на двух пешеходных переходах. Поэтому копы попросили машину переставить. Но водитель отказался и начал оскорблять правоохранителей.

Затем водитель заметил корреспондентов ТСН, что снимали все на телефон, и сначала попытался наехать на журналиста, а потом показывал неприличные жесты и нецензурно ругался.

В результате, от копов водитель суперкара получил штраф за нелегальную парковку в размере 255 гривень.

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Теги: #полиция#Киев