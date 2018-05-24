СБУ поймала в Киеве двух российских «диггеров», собиравших информацию о системах подземных коммуникаций

Иностранцев решили принудительно вернуть в РФ и запретить въезд в Украину сроком на 5 лет.

Сотрудники Службы безопасности Украины уличили граждан Российской Федерации в попытке сбора в интересах страны-агрессора информации о системах подземных коммуникаций объектов критической инфраструктуры нашего государства.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Правоохранители установили, что в январе этого года двое российских граждан - участников движения так называемых «диггеров» были завербованы представителями ФСБ РФ. По заданию «куратора» агенты должны были собирать информацию о подземных объектах, расположенных, прежде всего в крупных промышленных городах и столицах стран Европейского Союза, а также в Украине.

Оперативники спецслужбы разоблачили иностранцев при попытке несанкционированного проникновения на территорию одной из станций Киевского метрополитена.

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Во время досмотра вещей задержанных, сотрудники СБУ обнаружили альпинистское снаряжение, технические средства фото- и видеофиксации, а также устройства механического взлома для преодоления систем охраны.

«Учитывая то, что российские «диггеры» не совершили преступления и активно сотрудничали с отечественными правоохранителями, украинская сторона, отстаивая европейские ценности верховенства права, приняла решение о их принудительном возвращении в РФ», - отмечают в СБУ.

Обоим молодым людям также запрещен въезд на территорию Украины сроком на пять лет.

«СБУ еще раз обращается к российским спецслужбам не подвергать опасности своей подрывной деятельностью в нашей стране не только жителей Украины и ее гостей, но и граждан РФ, которые также посещают нашу страну, в частности в преддверии финала Лиги Чемпионов», - отмечается также в сообщении СБУ.

Как сообщал УНИАН, в Службе безопасности Украины назвали «информационным вбросом» сообщения в социальных сетях от якобы террористической организации Исламское Государство о террористических атаках во время проведения финального матча Лиги чемпионов УЕФА в Киеве.