Почти 80% украинцев считают, что у молодежи нет хорошего будущего в Украине - опрос

Такое мнение преобладает среди респондентов всех возрастных категорий.

77% украинцев считают, что у молодежи нет имеет хорошего будущего в Украине.

Об этом свидетельствуют результаты опроса «Динамика общественно-политических взглядов в Украине: опрос IRI», проведенного социологической группой «Рейтинг» по заказу Международного Республиканского Института (IRI) в марте.

В то же время, 17% опрошенных считают, что молодое поколение имеет хорошее будущее в Украине. 6% затруднились ответить на этот вопрос.

Если посмотреть в разрезе возрастных категорий, то в возрасте от 18 до 35 лет 75% респондентов считают, что у молодежи в Украине нет хорошего будущего, 20% придерживаются противоположного мнения, 5% сказали, что им трудно ответить на этот вопрос. В возрасте от 36 до 50 лет 78% считают, что молодое поколение не имеет хорошего будущего в Украине, 18% считает, что имеет, и 4% сказали, что им трудно ответить на этот вопрос. В возрасте 51 и старше, 78% респондентов ответили, что молодежь не имеет хорошего будущего в Украине, 14% считает, что имеет, а 8% затруднились ответить на этот вопрос.

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Опрос проводился по всей Украине (кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса) с 15 по 31 марта 2018 года. Всего было опрошено 2400 жителей Украины в возрасте старше 18 лет, имеющих право голосовать. Выборка является репрезентативной по полу, возрасту, региону и размеру населенного пункта.

Допустимая погрешность не превышает 2.0%. Коэффициент охвата респондентов - 65.4%.