В Раде предложили решение проблемы жилья для военных с оккупированных территорий

Внесенный сегодня Проект Закона предлагает усилить соцзащиту и создать условия для реализации конституционных прав военнослужащих, прибывших из временно оккупированных территорий и лиц, уволенных с военной службы после прибытия с оккупированных территорий.

Парламент обязан урегулировать вопрос обеспечения жильем военнослужащих с оккупированных территорий.

Об этом заявила нардеп Ирина Фриз на своей странице в Facebook.

По ее словам, сегодня она совместно с коллегами Ириной Геращенко, Анной Гопко, Аленой Мотузко, Артуром Герасимовым, Тарасом Пастухом, Вадимом Денисенко, Александром Бригинцом, Юрием Березой, Иваном Винником, Сергеем Кудлаенко внесли в парламент проект закона “О внесении изменений в статью 12 Закона Украины “О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей” (регистрационный номер 8394). «Этот проект согласован с Министром обороны Степаном Полтораком и имеет полную поддержку в КМ (в Кабмине – ред.). Поэтому надеюсь на то, что торможение указанного законопроекта в парламенте не состоится и он будет принят за основу и в целом во время рассмотрения», – пишет Фриз.

Читайте такжеНардеп Ирина Фриз считает, что СБУ должна усилить надзор за деятельностью УПЦ на Востоке Украины

Она объяснила, что целью проекта Закона является усиление социальной защиты и создание условий для реализации конституционных прав военнослужащих, прибывших из временно оккупированных территорий и лиц, уволенных с военной службы после прибытия с оккупированных территорий.

«На сегодняшний день законодательством не урегулирован вопрос обеспечения жильем и пребывания на квартирном учете некоторых категорий военнослужащих, внутренне перемещенных лиц, прибывших из временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым, города Севастополя и отдельных районов Донецкой и Луганской областей, за которыми сохраняются права собственности на жилые помещения, пользование служебными жилыми помещениями и жилыми помещениями для постоянного проживания, что находятся на временно оккупированных территориях и проживание в которых невозможно. Наличие у указанных лиц права собственности на жилые помещения, находящиеся на временно оккупированных территориях, ограничивает их право на получение жилья для постоянного проживания по новому месту службы или нахождения на квартирном учете, поскольку передача жилого помещения, находящегося на оккупированной территории, соответствующему органу невозможна”, – указано в Пояснительной записке к проекту закона.

Авторы законопроекта предлагают парламенту определить соответствующий порядок, который позволил бы реализовать этим лицам конституционное право на обеспечение жильем.

«В частности, предлагается предоставить указанным категориям военнослужащих право на обеспечение жилыми помещениями без учета нормы по предоставлению жилого помещения или денежной компенсации один раз в течение всего времени прохождения военной службы; предоставить право на обеспечение жилым помещением по новому месту службы или пребывания (жительства) без учета их прав на пользование предоставленными ранее служебными жилыми помещениями, жилыми помещениями для постоянного проживания или права собственности на жилые помещения с одновременным прекращением этих прав в порядке, что определяется Кабинетом Министров Украины; предоставление права на обеспечение жилыми помещениями с учетом предыдущего времени пребывания на квартирном учете в порядке, который определяется Кабинетом Министров Украины», – уточнила нардеп.