Нардеп: после обращения Киева к Константинопольскому патриарху "попы Московии словно с цепей сорвались"

По мнению Ирины Фриз, СБУ "должна отнестись более тщательно к активизации подрывной деятельности московских попов на Востоке Украины".

Сегодня церковь московского патриархата, совершенно не скрываясь, выполняет роль «пятой колонны» на Востоке Украины.

Такое мнение на своей странице в Facebook выразила нардеп Ирина Фриз.

«Сейчас после обращения Украины к Константинопольскому патриарху относительно предоставления нашей православной церкви Тамоса, попы Московии во время правлення служб в храмах как будто с цепей сорвались и откровенно призывают восстать против украинской власти, которая, по их утверждению, не имеет права вмешиваться в дела церковные. Попы московского патриархата позорят стремление украинцев к поместной церкви и разве что анафеме не предают всех, кто начал этот процесс», – пишет Фриз.

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По ее мнению, за это СБУ «должна отнестись более тщательно к активизации подрывной деятельности московских попов на Востоке Украины, ведь кроме призывов не поддерживать и выступить против украинской власти, распространяются листовки с провокационным и манипулятивным содержанием».

Нардеп отмечает, что верующие вынуждены просто выходить из храмов во время пропагандистских проповедей, однако большинство остается по привычке и «подвергается инфицированию антигосударственной пропагандой».

«Сегодня церковь московского патриархата, абсолютно не скрываясь, выполняет роль «пятой колонны» на Востоке. Убеждена, что такие действия должны получить адекватный ответ от правоохранительных органов, в частности СБУ, за подрывную деятельность против нашего государства, которая направлена на раскол общества и дискредитацию власти», – добавила нардеп.