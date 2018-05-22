Адвокат рассказал, как голодающего Сенцова соблазняют сосисками и курицей

Защитник украинского кинорежиссера не исключает, что в колонии Сенцова толкают на провокации.

Адвокат политзаключенного Олега Сенцова рассказал об условиях содержания своего подзащитного в Ямало-Ненецком автономном округе.

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"Там не то, что холодно, там отвратительно – очень сыро. Я уезжал, там было -8 С, а чувствовалось на все -15 С. А вообще температура опускается до -42 С, а это можно считать все -60 С по внешним впечатлениям. У него в камере +16 С. То есть по нормативам должно быть не меньше. Он говорит, что сидит в свитере, штанах, куртке, шапке и ему холодно. Недавно вместо телевизора попросил обогреватель. Телевизор, конечно, тоже неплохо, но лучше, чтобы температура вокруг была хотя бы +20 С", - сказал Дмитрий Динзе в интервью "Главреду".

Правозащитник отметил, что не знает, удовлетворили ли просьбу заключенного, и добавил, что не исключает, что такие условия могут быть использованы с целью давления на Сенцова.

"Любая голодовка в колонии – это ЧП. Это проверки, комиссии. Люди приезжают. Отговаривать – это часть работы людей в погонах. Дали ли обогреватель? Не знаю... Там же все через провокации действуют: может с голодовочки уйдешь – вот сосиски вкусные или курочка с рисом. Запахи распространяют. Как в истории с Балухом. И чтобы не поддаваться на подобные провокации, у человека внутри должен идти процесс, должна быть решимость", - отметил он.

Напомним, в конце августа 2015 года Северо-Кавказский военный окружной суд России приговорил Олега Сенцова и украинского гражданского активиста Александра Кольченко к 20 и 10 годам лишения свободы соответственно.

Их обвинили якобы в подготовке подрыва памятника в расположенном в захваченном РФ Крыму Симферополе, а также в поджоге на полуострове офисов "Русской общины Крыма" и партии "Единая Россия", оба вину не признали.

Об освобождении Сенцова просили многие деятели российской культуры — режиссеры Александр Сокуров, Андрей Звягинцев, Алексей Герман-младший, Владимир Котт и Павел Бардин. Правозащитный центр "Мемориал" внес Сенцова и Кольченко в список политзаключенных.

В конце февраля 2018 года Дмитрий Динзе сообщал, что его подзащитный находится в колонии российского города Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ). Позже незаконно осужденный написал родным, что у него выпадают волосы и крошатся зубы, а 14 мая объявил бессрочную голодовку.