На Донетчине на фугасе подорвался военный автомобиль, пострадали двое бойцов
Отмечается значительное усиление обстрелов боевиков на Мариупольском направлении.
Боевики обстреливают из «Градов» и артиллерии позиции сил Антитеррористической операции в районе 5 населенных пунктов вблизи Мариуполя.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер Информационно-аналитического центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.
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«Значительно усилились обстрелы боевиков на Мариупольском направлении. Здесь боевики в районе населенных пунктов Новая Ласпа, Старогнатовка. Николаевка и Новотроицкое неоднократно обстреливали наши опорные пункты из реактивных установок «Град», - отметил он.
«Позиции возле поселка Талаковка обстреляны террористами из артиллерии, наши военнослужащие наносят удары в ответ, уничтожая огневые точки противника», - добавил он.
Также Лысенко отметил, что в районе села Ломакино Донецкой области на фугасе подорвался автомобиль, пострадали двое военнослужащих.