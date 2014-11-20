Боевики оставили село Октябрьское вблизи Мариуполя - очевидцы

Сегодня утром в районе села Октябрьское под Мариуполем был замечен отвод техники и живой силы противника.

Об этом 0629 сообщили местные жители.

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По их словам, колонна техники и военных двигалась в сторону Новоазовского района.

Село Октябрьское с сентября месяца было под контролем самопровозглашенной "ДНР".

Периодически этот населенный пункт подвергался обстрелам, в результате чего было разрушено несколько жилых домов.