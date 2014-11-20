Боевики оставили село Октябрьское вблизи Мариуполя - очевидцы
16:01, 20 ноября 2014Политика
1
В районе села Октябрьское был замечен отвод техники и живой силы боевиков.
Технику отводили в сторону Новоазовска / zugunder.com
Сегодня утром в районе села Октябрьское под Мариуполем был замечен отвод техники и живой силы противника.
Об этом 0629 сообщили местные жители.
Читайте такжеСилы АТО усиливают оборону Мариуполя
По их словам, колонна техники и военных двигалась в сторону Новоазовского района.
Село Октябрьское с сентября месяца было под контролем самопровозглашенной "ДНР".
Периодически этот населенный пункт подвергался обстрелам, в результате чего было разрушено несколько жилых домов.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter