Три четверти украинцев выступают за унитарное государство - опрос

При этом 71% не поддерживают идею отделения от Украины территорий, которые контролируют так называемые «ДНР» и «ЛНР».

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 6-13 ноября.

Согласно результатам опроса, 36% опрошенных считают, что необходимо отменить перемирие и завершить АТО до полного восстановления украинской власти на всем Донбассе, 21% поддерживают предоставление широких экономических и гуманитарных полномочий региону, еще 17% - за предоставление этим территориям самостоятельности, федеративного статуса края, но оставить в составе Украины, еще 9% - за отделение этих территорий от Украины. Не определились - 17%.

По сравнению с опросом по октябрь, выросла поддержка отмены перемирия и окончания АТО (с 22 до 36%) и уменьшилось количество неопределившихся по данному вопросу (с 27 до 17%). Больше всего отмену перемирия и окончание АТО поддерживают на Западе, отделение этих территорий от Украины - на самом Донбассе.

43% респондентов положительно относятся к подписанию перемирия с представителями так называемых ДНР и ЛНР, практически столько же - 44% - отрицательно. Не определились - 13%. По сравнению с октябрем уменьшилось количество сторонников подписания перемирия - с 53 до 43%, одновременно возросло количество его противников - с 33 до 44%.

Читайте также20% украинцев принимали участие в Евромайдане - опросВместе с этим, большинство респондентов - 71% - не поддерживают идею отделения территорий, которые контролируют террористические организации «ДНР» и «ЛНР», от Украины, в то же время, каждый пятый выступает за отделение, каждый десятый - не определился.

Абсолютное большинство - 74% - считают, что Украина должна быть унитарным государством, 15% - федеративным, не определились - 11%.

*** В рамках исследования опрошено 2 тыс. респондентов. Аудитория: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по полу, возрасту, регионам и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,8%. Опрос проводился в форме личного формализованного интервью (face-to-face).