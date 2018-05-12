Порошенко подписал указ о развитии спортивной реабилитации участников боевых действий

Указ был подписан президентом во время выступления на церемонии награждения победителей национальных "Игр Непокоренных" в Киеве.

Президент Петр Порошенко подписал Указ "О поддержке развития системы спортивной реабилитации участников боевых действий, которые принимали участие в АТО, в мероприятиях по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях".

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Указ был подписан во время выступления президента на церемонии награждения победителей национальных "Игр Непокоренных" в Киеве, передает "112 Украина". По словам главы государства, документ обеспечит формирование системы спортивной реабилитации ветеранов в Украине, доступность занятий спортом для лиц с инвалидностью. Также он предусматривает расширение сети спортзалов и обеспечение доступности протезов для занятий спортом.

Отдельно в указе предусмотрено привлечение участников боевых действий к спортивным соревнованиям и другим мероприятиям, в том числе международным, которые проводятся с участием стран-членов НАТО.

Кроме того, Порошенко сообщил, что в дальнейшем вопросами инклюзивности и спортивной реабилитации участников боевых действий будет заниматься единый государственный орган - вероятно, Министерство по делам ветеранов.

Как сообщал УНИАН, национальные соревнования "Игры Непокоренных-2018" состоялись сегодня, 12 мая, на стадионе "Пионер" в Киеве. Соревнования являются финальным этапом отбора кандидатов в национальную команду, которая этой осенью будет представлять Украину на мировых "Играх Непокоренных" в австралийском Сиднее.