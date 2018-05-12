В Одессе следователь вымогал $5 тысяч взятки от подозреваемого по делу о ДТП с двумя погибшими

Следователя задержали во время получения части взятки в тысячу долларов.

В Одессе следователь полиции вымогал $5 тыс. от подследственного в деле о ДТП, в результате которого погибли два человека.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе военной прокуратуры Южного региона Украины, подозреваемый задержан 11 мая за вымогательство и получение неправомерной выгоды военной прокуратурой Одесского гарнизона совместно с сотрудниками управления СБУ в Одесской области и полиции.

В частности, задержан следователь следственного отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта регионального главка Нацполиции.

«Установлено, что следователь требовал от двух граждан $5 тыс. за непривлечение к уголовной ответственности одного из них и закрытие уголовного производства по факту ДТП с двумя погибшими», - сообщили в пресс-службе.

Непосредственно во время получения части взятки в тысячу долларов следователь был задержан правоохранителями в порядке ст. 208 УПК Украины.

Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса ("взятка") и избрания меры пресечения. В настоящее время устанавливается причастность других лиц к совершению указанного преступления.