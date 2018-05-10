Оборона Убенсдорфа: украинские военные дали финальный бой на учениях в Германии (фото, видео)

По сценарию учений, украинские военные играли роль "плохих парней".

Генеральный штаб ВСУ опубликовал видео заключительного этапа международных военных учений Combined Resolve X в Германии. На нем можно видеть, как украинские десантники и танкисты обороняют имитационный населенный пункт Убенсдорф.

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Отмечается, что силы украинцев - десантно-штурмовая рота, усиленная танком. Силы противника (BLUEFOR) атаковали батальйонно-тактической группой при поддержке вертолетов и артиллерии. Взять город удалось только через несколько часов ожесточенного боя. В результате штурма, BLUEFOR потерял три с половиной роты из пяти имеющихся.

На сайте министерства обороны отмечается, что украинские военные превратили город в настоящую крепость: создали несколько линий препятствий с минными полями и колючей проволокой, и приготовили к обороне практически каждое здание в городе, кроме определенных мест для укрытия гражданских. Один танк занял позицию в городе, другие устроили засады за пределами населенного пункта для удара с тыла по скоплению техники противника.

«Мы стараемся здесь, в совместном многонациональном тренировочном центре, воспроизвести реальность боя и показать насколько бой может быть тяжелым. Я думаю, что солдаты, которые тренировались сегодня здесь поняли, насколько сложным может быть бой в населенном пункте. И украинские военные, которые играли роль плохих парней, провели большую работу и действительно воссоздали все трудности такого боя», – цитирует украинское военное ведомство старшего инструктора совместного многонационального тренировочного центра подполковника Райана Вайли.

Ранее сообщалось, что украинские военные в ходе учений Combined Resolve в Германии, поразили офицеров НАТО, в течение двух дней удерживая важную высоту.