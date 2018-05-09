Как Одесса отметила День победы (фоторепортаж)

На данный момент из мест проведения массовых мероприятий и прилегающих территорий в полицию доставлены шесть человек.

В Одессе не допущены существенные нарушения общественного порядка во время мероприятий по случаю Дня победы.

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Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Одесской области, по состоянию на 15.00 из мест проведения массовых мероприятий и прилегающих территорий в полицию доставлены шесть человек.

Относительно двоих граждан составлены административные протоколы по ст. 173-3 (изготовление и пропаганда георгиевской (гвардейской) ленты) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

«Еще двое будут отвечать за мелкое хулиганство (ст. 173 КУоАП). С еще с двумя проведены разъяснительные беседы о недопустимости агрессивного поведения в общественных местах. В настоящее время существенных нарушений общественного порядка не допущено», - заявили в главке.

В отделе отметили, что торжественные мероприятия в Одессе продолжаются. Правоохранители продолжают нести службу по охране общественного порядка.

Как сообщал УНИАН, ранее в полиции Одессы заявляли о задержании пятерых человек во время мероприятий, посвященных 73-й годовщине со Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Также полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст. 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) Уголовного кодекса Украины в отношении водителя иномарки за использование красного флага с советской символикой в ходе мероприятий по случаю Дня победы.