«На Берлин!»: в Одессе полиция задержала водителя иномарки с прикрепленным к ней советским флагом

Полицейские остановили иномарку на площади 10-го апреля у стелы «Крылья победы», к подножию которого возлагают цветы.

В Одессе во время мероприятий, посвященных Дню победы, полиция остановила автомобиль BMW с прикрепленным на нем крупным советским флагом, на котором изображен танк и надпись «На Берлин!».

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня мероприятия, посвященные 73-й годовщине со Дня Победы над нацизмом во Второй мировой войне, проходят в Одессе также на площади 10-го апреля у стелы «Крылья победы», к подножию которого возлагают цветы.

На указанной площади во время мероприятий появился автомобиль BMW, к которому прикреплен огромный красный флаг с серпом и молотом, а также с изображением танка и надписью «На Берлин!».

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Правоохранители, которые обеспечивают общественный порядок, заметили иномарку с флагом. Они остановили автомобиль, его водителя доставили в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств.

Полиция начала уголовное производство по факту использования водителем BMW красного флага с советской символикой, приехавшего на площадь 10 апреля во время мероприятий, посвященных 73-й годовщине со Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, указанная иномарка остановлена сегодня в Киевском районе города.

«Транспортное средство нарушителя правоохранители заметили вблизи площади 10 апреля. Водитель попытался скрыться. На территории Киевского района его автомобиль был остановлен полицейскими», - рассказали в главке.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Шевченковского отделения полиции.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) Уголовного кодекса Украины.

Мужчине грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.