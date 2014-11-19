В Мариуполе погода мешает солдатам нести оборону
00:37, 19 ноября 2014Общество
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В Мариуполе солдатам приходится нести оборону в очень сложных условиях.
У солдат украинской армии новый "враг" - погода / ТСН
Новый враг украинской армии - погода. Ливень, холод, на дорогах гололедица, все подъезды к боевым позициям - размыты, передает ТСН.
Доехать обычной машиной на передовую почти невозможно.
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