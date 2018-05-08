В Харькове к 11 годам приговорили двух иностранцев за перевозку героина, спрятанного в мебели

Во внутренних перегородках трех комодов, которые импортировали вместе с остальной мебелью, было спрятано более 20 кг героина. Наркотик фигуранты дела планировали переправить в Италию.

В Харькове к 11 годам тюрьмы приговорили двух иностранцев, которые в мебели транспортировали 20 кг героина.

Читайте такжеПод Киевом задержали россиянина с героином на 7 миллионов гривень (фото, видео)

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, на прошлой неделе прокуратура области отстояла в апелляции приговор суда первой инстанции для двух иностранцев, которые перевозили и хранили в мебели героин на продажу. Суд оставил мужчинам наказание в виде 11 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как рассказал прокурор отдела прокуратуры области Владимир Изотов, в апреле 2017 года Киевский районный суд города Харькова признал виновными гражданина Пакистана (1961 года рождения) и гражданина Испании (1978 года рождения) в приобретении, хранении, перевозке наркотических средств в особо крупных размерах с целью сбыта (ч. 2,3 ст. 307 Уголовного кодекса).

Однако обвиняемые не согласились с таким приговором и обратились в апелляционный суд. Прокуратура и в апелляционной инстанции отстояла свою позицию.

В прокуратуре напомнили, что летом 2014 года пакистанец прибыл в Украину якобы для налаживания бизнеса по продаже мебели. Перед этим он кораблем из Пакистана отправил груз в Одессу. Осенью встретил его в порту и перевез на автомобиле в Харьков.

Как выяснилось, во внутренних перегородках 3-х комодов, которые импортировали вместе с остальной мебелью, было спрятано более 20 кг героина. Конечной остановкой наркотиков должна была стать Италия. Именно для транспортировки и сопровождения мебели с наркотиками в Милан и приехал в Харьков второй фигурант дела - гражданин Испании.

Сначала злоумышленники запланировали перевезти в Италию наркотики, находившиеся в одном из комодов. Нашли фирму, занимавшуюся перевозкой различных товаров за границу. Транспортировать героин решили под видом экспорта украинской мебели. Для этого приобрели аналогичный пакистанскому комод одного из отечественных мебельных производителей. Сделали в нем соответствующие тайники с героином и упаковали. Однако отправить не успели.

Наркотики также обнаружили во время санкционированных судом обысков по месту жительства фигурантов дела и на арендованном для хранения мебели складе.