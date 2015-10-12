Киевская милиция изъяла партию героина на 5 млн грн

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Киеве, 53-летний гражданин соседнего государства вместе с 31-летним жителем Николаевской области большими партиями покупали за границей тяжелый наркотик у выходцев из восточной страны.

Злоумышленники перевозили запрещенный товар в городок на Николаевщине, где и хранили. Старший из злоумышленников – организатор бизнеса – подыскивал оптовых покупателей в больших городах Украины. Дилеры договаривались о сделке, тайно встречались и реализовывали наркотик.

Изучив результаты оперативно-розыскной деятельности работников киевского УБНОН, суд дал санкцию на обыск места жительства этих мужчин и их транспортного средства.

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Перевозчиков задержали возле одного из столичных торговых центров. Из их автомобиля следственно-оперативная группа изъяла около 1 кг героина.

В то же время в Николаевской области во время обыска квартиры подозреваемых сотрудники милиции обнаружили еще 1 кг наркотика, 255 г вещества, похожего на кокаин, и пистолет "Шмайсер".

По ценам "черного" рынка общая стоимость выявленных наркотических веществ составляет около 5 млн грн.

Изъятые вещественные доказательства направлены в Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центра при ГУ МВД Украины в Киеве для проведения экспертизы.