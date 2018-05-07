В Харькове неизвестные разгромили "Музей советского периода"

По данным главы организации, в офис ворвались около 20 молодых людей. Они выбили дверь и разгромили помещение, где был оборудован «Музей советского периода».

В Харькове разгромили офис общественной организации «Трудовая Харьковщина», которая устраивала митинг и шествие к 1 мая.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил председатель «Трудовой Харьковщины» Павел Тищенко.

По его словам, сегодня, 7 мая, около 15:15 в офис, расположенный в Дворце Труда, ворвались около 20 молодых людей. В это время в помещении никого не было, поэтому нападавшие выбили двери и разгромили помещение, где был оборудован «Музей советского периода».

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Тищенко отметил, что никто не пострадал, ущерб пока не оценивались, на месте работает полиция.

В отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области сообщили, что информация о происшествии поступила в дежурную часть Шевченковского отдела полиции сегодня около 16.35.

Мужчина сообщил, что группа молодых людей ворвалась в помещение и разбросала вещи. По адресу, указанному в сообщении, выехала следственно-оперативная группа. Информация о происшествии внесена в Журнал единого учета правонарушений. В настоящее время полицейские осуществляют осмотр места происшествия и опрашивают свидетелей.

1 мая около 150 активистов «Трудовой Харьковщины» провели митинг и шествие по центру города. Участники мероприятия требовали отставки власти.

Как сообщал УНИАН, ранее в Киеве радикалы напали на здание Россотрудничества, в которой дети репетировали "Ревизора".