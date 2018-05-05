Вятрович назвал праздник 9 мая "элементом российского имперского мифа"

Он отметил, что советский миф о "Великой отечественной войне" перешел в один из ключевых мифов современной Российской Федерации.

В Украине нужно перенести выходной день с 9 мая на 8 мая. Такое мнение высказал глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

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По его словам, это нужно для того чтобы чествовать всех погибших во Второй мировой войне, "для того, чтобы мы могли отмечать день памяти". В интервью радио Свобода он отметил, что сейчас день 9 мая используют "для разного рода политических шоу левых и пророссийских сил в Украине".

Вятрович сказал, что советский миф о "Великой отечественной войне" перешел в один из ключевых мифов современной Российской Федерации. "И 9 мая, как общегосударственный праздник, который отмечается помпезно в виде разного рода прославления милитаризма – это элемент этого российского имперского мифа. Если мы хотим отойти подальше от "русского мира", если мы хотим утвердить свою независимость, то это абсолютно необходимый следующий шаг, который должна сделать Украина", - подчеркнул Вятрович.

"Надеюсь, что в конце концов у наших политиков хватит сил и отваги на то, чтобы сделать другой важный шаг, который связан с так называемыми «майскими праздниками»",- подытожил он.