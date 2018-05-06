В Харькове на соревнованиях внедорожников зрелищно давили машины (фото, видео)

Организаторы автофестиваля отмечают, триал внедорожников в городе – это зрелищно, но непросто.

В Харькове площадкой для авто-спорта стал центр города. Впервые в Украине городская площадь приняла соревнования внедорожников. Они преодолевали неординарные препятствия и даже давили машины.

Об этом сообщает 24 канал.

Самый сложный этап соревнований внедорожников – это автопреграда. Гонщик должен проехать по двух машинах. Крыши стареньких Москвичей не выдерживают. После 70 проездов гонщиков они раздавлены. Как признаются участники и зрители, это самый драматичный момент действа.

Организаторы же автофестиваля отмечают, триал внедорожников в городе – это зрелищно, но непросто.

"В городе, в центре сделать трассу для внедорожников было нелегко, но мы проявили смекалку, использовали бетонные блоки", – рассказал организатор автофестиваля Константин Ищенко.

Соревнования в Харькове продлятся 3 дня. На площадь Свободы выехали внедорожники и гоночные машины. Сергей Губанов только что с чемпионата в Беларуси, и уже готов показать, что такое дрифт не на спецтрассе, а на городской площади.

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Дым, сожженная резина и грохот моторов, а зрителей с каждым часом соревнований становится больше. На радость зрителей, они на несколько минут смогли стали штурманами, а одесский гонщик-профи – их таксистом.

"Во время мероприятия есть дрифт-такси. Будем катать людей, кто захочет", – отметил профессиональный гонщик Сергей Губанов.

За 3 дня участники покажут десятки сложнейших трюков на автомобилях, мотоциклах и квадроциклах. Рядом со скоростью харьковские автовладельцы демонстрируют и эволюцию машины: на майдинчиках можно увидеть ретровыставку и современные тюнингованные автомобили.