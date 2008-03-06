Азаров: повышение цен на газ окажет влияние на уровень инфляции

Повышение цены на газ с 1 января 2008 года пока не повлияло на уровень инфляции в Украине, однако это скажется со временем.

Как передает корреспондент УНИАН, об это заявил народный депутат, председатель парламентского Комитета по вопросам финансов и банковской деятельности Николай АЗАРОВ журналистам в среду, комментируя причины высокой инфляции в Украине.

«До сих пор мы еще не ощутили влияния повышения цены на газ, этот скачек нас еще ожидает впереди», - сказал он.

По его мнению, январь и февраль т.г. правительство «выжидало и не принимало никакого решения относительно цены на газ».

«Эта неуверенность, она влияет на инфляционные ожидания. Она, как бы, разгоняет инфляционные ожидания», - сказал Н.АЗАРОВ.

Депутат убежден, что негативно на уровень инфляции также влияет фактор неопределенности правительственной политики на внутреннем рынке в секторе продуктов питания, а в преддверии посевной - и на рынке энергоресурсов (нефтепродукты, бензин, дизтопливо). На темпы инфляции также влияет монетарный фактор.

Выплату компенсаций вкладчикам Сбербанка бывшего СССР Н.АЗАРОВ также называет среди факторов роста инфляции, так как рынок был не подготовлен к дополнительным выплатам, а они не были обеспечены дополнительным предложением.