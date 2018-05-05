В Харьковской области нашли тело 14-летнего воспитанника дома семейного типа, который зимой пропал без вести

Открыто производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство.

В Харьковской области нашли тело 14-летнего воспитанника дома семейного типа, пропавшего без вести в январе текущего года.

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Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Харьковской области, 29 января 14-летний житель пгт. Краснокутск ушел из дома семейного типа и не вернулся.

На розыск ребенка был ориентирован личный состав полиции Харьковской области.

Вчера, 4 мая, сотрудники Управления уголовного розыска совместно с оперуполномоченными Краснокутского отдела полиции и военнослужащими Нацгвардии провели поисковую операцию по установлению места нахождения пропавшего.

Тело подростка нашли в камышах возле объездной дороги неподалёку от Краснокутска. Видимых следов насильственной смерти на теле умершего эксперты не обнаружили.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса ("умышленное убийство"). Полицейские устанавливают обстоятельства смерти несовершеннолетнего.