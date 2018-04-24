Во Львовской области спасатели нашли тело трехлетней девочки, упавшей в реку на глазах у отчима

К поиску ребенка привлекались спасатели, работники полиции, водолазы, нацгвардейцы, кинологи и местное население. Всего, более 200 человек.

В Каменка-Бугском районе Львовской области сегодня утром, 24 апреля, спасатели обнаружили тело трехлетней девочки, которая накануне пропала возле реки Западный Буг.

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Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, 23 апреля в с. Старый Добротвор Каменка-Бугского района потерялась местная жительница, трехлетняя девочка, которая самостоятельно возвращалась домой с реки Западный Буг (100 м до дома), где находилась вместе с отцом.

К поиску ребенка привлекались спасатели, работники полиции, водолазы, нацгвардейци, кинологи и местное население. Всего, более 200 человек.

Поиски пропавшего ребенка продолжались до 2:45 24 апреля и были приостановлены до наступления светлого времени суток.

Как сообщили в пресс-центре Главного управления ГСЧС во Львовской области, после возобновления поисковых работ тело девочки сегодня утром было обнаружено на расстоянии 2,5 км вниз по течению реки от места исчезновения.

По информации отдела коммуникации Главного управления Нацполиции области, правоохранители выяснили, что девочка играла на берегу реки в присутствии 33-летнего отчима.

«Опросив отчима, полицейские установили, что около 17.00 девочка поскользнулась на плите и на глазах у мужчины упала в реку. Течением ее затянуло под воду и спасти ребенка мужчина не смог. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса ("умышленное убийство")», - отмечается в сообщении.

Как сообщил на странице общественной организации «Варта 1», сотрудничающей с правоохранительными органами, депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич, отчим ребенка сначала рассказывал, что девочка пошла самостоятельно домой и по дороге пропала, только после того, как она была найдена мертвой в водоеме, признался, что она упала в реку у него на глазах, а он из-за страха к воде не смог ее спасти.

«По словам мужчины, вчера девочка пошла домой, но по дороге пропала без вести. Однако, утром он рассказал правоохранителям совершенно другие обстоятельства: во время игры возле реки девочка поскользнулась на бетонной плите и упала в реку, водоворотом ее затянуло под воду вниз по течению, а отец из-за страха к воде и неумения плавать не сумел вовремя вытащить ее из воды», - отметил Зинкевич.