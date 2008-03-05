Украина предложит Газпрому лицензии как компенсацию за ликвидацию УкрГазЭнерго

Правительство Украины предложит ОАО „Газпром” в рамках компенсации за ликвидацию „УкрГаз-Энерго” предоставить его дочерним предприятиям лицензии на самостоятельную продажу газа в Украине в объемах около 1,25 миллиардов кубических метров в год. Об этом премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сообщила в среду вечером журналистам в аэропорту "Борисполь" перед вылетом в Брюссель, сообщает Управление по связям со СМИ Секретариата Кабинета Министров Украины.

"По вопросу 25% участия "Газпрома" в "УкрГаз-Энерго" мы могли бы абсолютно обойтись без создания СП-1 и СП-2, которые разрушают финансы "Нафтогаза", а предложить дочерним компаниям "Газпрома" получить лицензии (на продажу газа потребителям Украины) в размере 25% или около 5 млрд. кубических метров, которые имеет "УкрГаз-Энерго", - цитирует премьера “Украинская правда”.

Она подчеркнула, что вопрос о размере этих лицензий может быть предметом переговоров, однако ключевым условием является отказ от услуг "УкрГаз-Энерго".

Как сообщал УНИАН, 12 февраля в 2008 г. на переговорах в Москве, которые проводили Президенты Украины и РФ Виктор ЮЩЕНКО и Владимир ПУТИН, а также - руководители НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» Олег ДУБИНА и Алексей МИЛЛЕР, стороны договорились сменить оператора поставок импортного природного газа в Украину. Вместо RosUkrEnergo - СП "Газпрома" с украинскими бизнесменами - оператором будет создано в паритетных началах совместное предприятие "Газпрома" и НАК "Нафтогаз Украины". Сбытом газа на украинском рынке будет заниматься также СП этих двух компаний. Сейчас этим занимается "УкрГаз-Энерго" - СП RosUkrEnergo и "Нафтогаза".

Ю.ТИМОШЕНКО ранее неоднократно заявляла, что отношения между Украиной и Россией в газовой сфере в будущем должны осуществляться без участия посредников.