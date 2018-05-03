Адвокат о нападении на "киборга" в Киеве: задачи и подготовка ударов говорят о покушении на убийство

Полиция квалифицировала инцидент по статье 296 Уголовного кодекса "Хулиганство", правозащитница же отмечает, что задача и подготовка ударов свидетельствуют о покушении на убийство.

Адвокат пострадавшего в результате нападения на ветерана АТО Дмитрия Вербича, который защищал Донецкий аэропорт, Наталья Фещик считает, что квалификация полицией инцидента как хулиганство неправильная, поскольку нанесение и подготовка ударов свидетельствуют о покушении на убийство.

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Об этом Фещик заявила в комментарии УНИАН.

"Полиция квалифицировала инцидент по статье 296 – "Хулиганство", но мы считаем, что это неправильная квалификация", - сообщила она.

Фещик указывает на то, что нанесение и подготовка ударов свидетельствуют о покушении на убийство. «Пятеро нападавших шли за ним долго, подошли, даже не разговаривая между собой, это говорит об их уровне подготовки… Они четко подошли и знали, что надо делать», - отмечает адвокат.

Как сообщал УНИАН, вечером 2 мая в Киеве на улице Константиновской произошло нападение на участника АТО Дмитрия Вербича, который защищал Донецкий аэропорт. Пострадавший шел по улице и почувствовал удар в спину. Повернувшись, он увидел трех парней и двух девушек, которые были одеты в маски. Злоумышленники набросились на ветерана АТО, в результате чего он получил колото-резаное ранение в спину.

По факту нападения открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Лицам, причастным к нападению, грозит до семи лет лишения свободы.