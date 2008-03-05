Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО «очень рада», что Украина выстояла в газовом противостоянии «и в ключевых вопросах национальной безопасности не отступилась ни на шаг». Об этом премьер заявила в среду вечером журналистам в аэропорту "Борисполь" перед вылетом в Брюссель.

Как сообщает Управление в связях из СМИ Секретариата Кабинета Министров Украины, Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что в переговорном процессе между НАК „Нафтогаз Украины” и российским ОАО „Газпром” достигнуто полное понимание относительно прекращения напряжения в газовом вопросе.

„Объемы поставок газа в Украину полностью возобновлены, и я очень рада тому, что Украина выстояла в этом очень тяжелом противостоянии и в ключевых вопросах национальной безопасности не отступилась ни на шаг. Я убеждена, что сейчас начинается этап спокойных и сбалансированных переговоров между „Газпромом” и НАК „Нафтогаз Украины”, - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщалось, "Газпром" 5 марта снял введенное с 3-4 марта 50% ограничение поставок газа Украине.