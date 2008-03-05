Тимошенко: студентам недодают стипендию

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что на местах саботируют решение правительства о повышении с 1 января размера стипендий для студентов.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение Ю.ТИМОШЕНКО высказала сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

“Мы разобрались с этой ситуацией. Никаких объективных оснований не выплачивать повышенные стипендии нет. Всем студентам, которым с 1 января не была выплачена повышенная стипендия, будут доплачены деньги, и об этом сегодня принято постановление правительства. Я считаю, что это просто саботажные действия отдельных представителей власти на местах для того, чтобы дискредитировать решение бюджета и решение правительства”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, именно студенты донесли до правительства информацию о том, что далеко не во всех высших учебных заведениях Украины с 1 января 2008 года выплачивают повышенную стипендию, как это было предусмотрено бюджетом. “Студенты были обеспокоены, они, собственно, уже последние две недели настойчиво задают вопрос. Мы поставили точку. Все студенты будут получать повышенную стипендию с 1 января”, - отметила премьер.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 5 марта, премьер-министр Украины Ю.ТИМОШЕНКО выразила обеспокоенность ситуацией с выплатой студентам повышенных стипендий.

«Сегодня мы рассмотрим два существенных вопроса, которые связаны с сигналами от гражданского общества относительно некоторых неурядиц, происходящих с выплатой повышенных стипендий студентам. Мы не понимаем, что там происходит, и почему некоторые студенты за январь и февраль не получили повышенного размера стипендий», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.