В Днепре из-за надписи "Дивизия «Галичина»" произошел конфликт между жителями и "С14"

Как рассказали в областной полиции, двух активистов "С14" пригласили в районный отдел, где установили их личности, провели профилактическую беседу о нарушении общественного порядка.

В Днепре из-за надписи "Дивизия «Галичина»" произошел конфликт между жителями одного из домов на проспекте Мира и активистами праворадикальной организации «С14».

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Информацию об этом радио Свобода подтвердили в областной полиции. По словам местных жителей, они были возмущены тем, что возле их дома в конце апреля неизвестные им лица создали граффити в честь дивизии «Галичина». Один из жильцов дома зарисовал надпись. Когда представители «С14» пришли ее восстановить, тогда возникла конфликтная ситуация с потасовкой.

Как рассказали в областной полиции, двух активистов «С14» пригласили в районный отдел полиции, где установили их личности, провели профилактическую беседу по нарушениям общественного порядка и правил благоустройства города. Сведения о событии внесли в журнал единого учета.

В «С14» радио Свобода подтвердили, что граффити было создано их активистами, а члены и сторонники организации пытались его восстановить. Праворадикалы не отрицают, что на месте происшествия произошла потасовка, но отмечают, что спровоцировали ее «нетрезвые жители».

«Мы нарисовали граффити в честь дивизии «Галичина». На следующий день на этом граффити появились серпы с молотами и звезды, потом граффити было полностью зарисовано. Когда мы пришли его восстановить, к нам начали приставать люди в нетрезвом состоянии, пытались нам мешать, вызвали полицию. Когда прибыла полиция, мы сразу подали заявление, что люди находятся в нетрезвом состоянии в общественном месте... Полиция никого не задержала, кроме двух активистов «С14». В райотделе нас просили дать объяснения, но мы сослались на ст. 63 Конституции Украины и отказались свидетельствовать против себя, после этого нас отпустили», – рассказал радио Свобода активист «С14» Святослав. По его данным, стена, где было граффити, осталась зарисованной.