Эксперты комментируют заявление Партии регионов о массовых антинатовских акциях

Политические эксперты комментируют заявление Партии регионов о проведении массовых акций против вступления Украины в НАТО.

Комментарии переданы УНИАН Центром исследований политических ценностей “АКСИА”.

Так, директор Института глобальных стратегий Вадим КАРАСЕВ считает, что массовые политические акции, о которых заявил лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ, будут означать “выведение парламентского кризиса на улицу и создание общеполитического кризиса”.

По мнению В.КАРАСЕВА, на фоне политического кризиса это может приблизить или отставку правительства, или роспуск и перевыборы Верховной Рады.

“Очевидно, Партия регионов считает, что это лучший вариант, чем оставаться в оппозиции и постепенно терять политическую энергию и избирателей”, - сказал он.

В.КАРАСЕВ также отметил, что, учитывая новую газовую войну, которую “развязала премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО, и ухудшение отношений между Россией и лично премьером”, Партия регионов, мобилизируя свой электорат, пытается прекратить тенденции потери пророссийского электората и переход его на сторону ныне действующего премьера.

“Если Партия регионов делала эти заявления по рациональным причинам, то такая логика, возможно, имеет право на жизнь. Но если эти заявления осуществляются по гормональным причинам, то тогда это может выглядеть как жест отчаяния, или даже шантаж отчаяния, потому что зайти в зал и разблокировать работу парламента значило бы признать свое поражение”, - считает эксперт.

В свою очередь, директор Центра политических исследований и конфликтологии Михаил ПОГРЕБИНСКИЙ считает, что массовые акции протеста могут быть определенным дополнительным аргументом не приглашать Украину присоединиться к Плану действий для членства в НАТО на Бухарестском саммите НАТО в апреле. В то же время М.ПОГРЕБИНСКИЙ не исключает, что оппозиция и коалиция смогут найти компромиссное решение и разблокируют работу ВР.

Директор политико-правовых программ Украинского Центра экономических и политических исследований им. А.Разумкова Юрий ЯКИМЕНКО считает, что намерения провести массовые акции укладываются в парламентский контекст поведения Партии регионов. “Такое заявление сделано с осознанием того, что партии нужно обеспечить себе громкий и эффектный выход из своего предыдущего поведения. Если разблокируется работа парламента, то Партии регионов следует доказать своим избирателям, что это было сделано с целью, которую все они разделяют”, - сказал он.

Ю.ЯКИМЕНКО отметил, что сегодня параллельно прозвучало заявление официального представителя НАТО о том, что на саммите в Бухаресте Украину не ждет присоединение к ПДЧ. По его мнению, публичное привлечение внимания к этой проблеме со стороны Партии регионов является попыткой показать то, что партия боролась не напрасно, и достигла своей цели.

Говоря о возможном влиянии таких акций на внутриполитическую ситуацию в Украине и угрозе ее дестабилизации, Ю.ЯКИМЕНКО выразил мнение, что Украина уже неоднократно переживала такие массовые акции общегосударственного масштаба. “Можно вспомнить осенние, весенние наступления трудящихся на Киев, которые проводила КПУ и многие другие. Но в действительности реальных результатов не было, и вряд ли будут”, - добавил он.

В то же время Ю.ЯКИМЕНКО считает, что если акции будут происходить в контексте возможных досрочных выборов, то они станут темой №1 для Партии регионов и дадут возможность хоть на чем-то мобилизовать свой электорат.

“Учитывая нынешнее состояние Партии регионов, оперировать более конструктивными темами они не имеют возможности. То есть, это тема для внутриполитического потребления на случай избирательной кампании”, - считает эксперт.