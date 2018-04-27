Суд на Днепропетровщине вынес приговор поджигательнице мусора, которая уничтожила 200 га леса

Женщина жгла мусор на своем участке, но из-за ветра огонь перекинулся на соседний хвойный массив.

Петропавловский суд Днепропетровской области вынес приговор 66-летней женщине, которая своей небрежностью вызвала масштабный пожар, в котором сгорело 200 га леса.

Женщину приговорили к двум годам условного заключения и забязали компенсировать убытки, вызванные пожаром, а это около 220 тысяч гривен, говорится в сюжете ТСН.

В прошлом году на собственном приусадебном участке женщина жгла мусор, и огонь перекинулся на соседний хвойный массив. Пожар был настолько масштабным, что двадцать машин спасателей, два самолета и вертолет не могли потушить огонь более суток.

За уничтожение леса женщина могла получить три года за решеткой, однако, поскольку она признала свою вину, суд назначил ей условное наказание и штраф.