Под обстрелами боевиков погибли по меньшей мере девять мирных жителей

Вечером 14 ноября был обстрелян 405 квартал Горловки. В результате чего погибли пятеро горловчан, из них двое детей, получили ранения 12 мирных жителей, об этом сообщает сайт горадминистрации.

Село Трехизбенка Луганской области было обстреляно из "Градов", в результате чего погибли трое: ребенок 9 лет, 86-летняя женщина и 58-летний мужчина. Люди просто находились во дворе возле своих домов, когда поблизости разорвались снаряды артиллерии боевиков.

Об этом пишет ТСН.

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