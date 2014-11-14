Госдума урезала соцвыплаты крымчанам

Необходимость изменений в законодательстве связана с тем, что "до принятия новых субъектов в состав России пособия по безработице для некоторых категорий граждан были выше, чем в России", сообщает ТАСС.

"Размер пособий по безработице на Украине выше, чем в РФ, поэтому до 1 января 2015 года крымчане будут получать те пособия, которые они получали в соответствии с законодательством Украины", - пояснил вице-спикер Госдумы, член комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Андрей Исаев.

Кроме того, у тех, кто до 2015 года приобрел право на более высокий уровень пособия, оно сохранится до того момента, пока не будет утрачено. Соответственно, крымчане, которые потеряли работу в новом году, будут получать пособие уже по российскому законодательству. Сумма пособия в настоящее время в РФ составляет от 800 руб. до 4,9 тыс. руб..

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Госдума также приняла в первом чтении законопроект, касающийся монетизации и инвентаризации льгот в анексованому Крыму. Согласно документу, с 2015 года крымчане, получающие социальные льготы по украинскому законодательству, будут переведены в категории льготников уже по российским законами. Кроме того, написав соответствующее заявление, они смогут монетизировать определенные льготы.

"В Украине существуют только натуральные льготы, у нас же есть право выбора - например, или деньги или лекарства, или деньги или санаторно-курортное лечение", - пояснил Исаев. Говоря о категориях льготников, депутат уточнил, что "в украинском законодательстве и российском они разнятся".