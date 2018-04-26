В Харькове из-за вспышки кори на карантин закрыли областную детскую больницу
Харьковскую областную детскую клиническую больницу из-за вспышки кори закрыли на карантин.
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Информацию об этом корреспонденту УНИАН подтвердили в пресс-службе Харьковской областной государственной администрации со ссылкой на заместителя председателя ОГА Михаила Черняка.
По сведениям ОГА, в медицинском учреждении зафиксировано несколько случаев заболевания корью. Их точное количество пока не называют до установления окончательного диагноза.
«Мероприятие профилактическое, чтобы не допустить распространение вируса. Сейчас на месте работают специалисты: берут смывы, анализы, подтверждают диагнозы и т.д.», - отметили в пресс-службе.
Как сообщал УНИАН, в начале апреля на Закарпатье было зарегистрировано 94 новых случая заболевания корью.