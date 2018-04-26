В Харькове из-за вспышки кори на карантин закрыли областную детскую больницу

19:09, 26 апреля 2018
Общество
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Иллюстрация / REUTERS

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Информацию об этом корреспонденту УНИАН подтвердили в пресс-службе Харьковской областной государственной администрации со ссылкой на заместителя председателя ОГА Михаила Черняка.

По сведениям ОГА, в медицинском учреждении зафиксировано несколько случаев заболевания корью. Их точное количество пока не называют до установления окончательного диагноза.

«Мероприятие профилактическое, чтобы не допустить распространение вируса. Сейчас на месте работают специалисты: берут смывы, анализы, подтверждают диагнозы и т.д.», - отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, в начале апреля на Закарпатье было зарегистрировано 94 новых случая заболевания корью.

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Теги: #карантин#Харьков#больница#корь