На Закарпатье за неделю почти 100 человек заболели корью

Отмечается, что против кори не имеют прививок 83% больных.

На Закарпатье зарегистрировано 94 новых случая заболевания корью за прошедшую неделю.

Об этом сообщила пресс-служба Управления охраны здоровья Закарпатской областной государственной администрации.

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"На прошлой неделе в области зарегистрировано 94 случая заболевания, что на 20% меньше, чем на предыдущей неделе (94 против 117 случаев). В структуре заболевших традиционно преобладали дети до 17 лет - 89% (84 случая), процент взрослых уменьшился с 26% до 11% (с 31 до 10 случаев)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что против кори не имеют прививок 83% больных.

"С начала года зарегистрировано 1646 случаев кори (130,8 на 100 тыс. населения), в т. ч. 1306 среди детей до 17 лет. Случаи кори регистрируются по всех административных территориях области", - заявили в региональном ведомстве.

Ранее УНИАН сообщал, что в течение 12-ти недель 2018 года корью заболели 8434 человека – 2956 взрослых и 5478 детей.

Больше всего людей заболели корью в Ивано-Франковской (1760), Закарпатской (1513), Одесской (1139), Черновицкой (800), Львовской (756) областях. Наименьшее количество случаев заболевания наблюдается в Луганской (4), Сумской (5), Харьковской (11), Херсонской (13) областях.