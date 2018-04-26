В Днепре демонтируют застекленные балконы с фасадов исторических зданий

Специальная комиссия горсовета будет определять размер компенсации за демонтаж застекленных балконов.

В Днепре решили демонтировать застекленные балконы и лоджии на фасадах исторических зданий.

Соответствующее решение приняли депутаты городского совета на сессии в среду, 25 апреля, сообщается на сайте Днепровской горсовета.

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Отмечается, что депутаты поддержали порядок компенсации расходов, связанных с демонтажем остекления. Всего в городе реставрируют 10 таких фасадов.

"Частично с балконов и лоджий убрали остекление, не включенное в техническую документацию и портящее внешний вид. Компенсации из городского бюджета будут выделять, чтобы поощрить людей добровольно демонтировать пластик и стекло", - отмечается в сообщении.

В горсовете Днепра соберут специальную комиссию, которая будет определять размер компенсации в каждом отдельном случае.