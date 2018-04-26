В Днепре демонтируют застекленные балконы с фасадов исторических зданий

19:01, 26 апреля 2018
Общество
4
В Днепре демонтируют застекленные балконы из исторических зданий / фото УНИАН

Соответствующее решение приняли депутаты городского совета на сессии в среду, 25 апреля, сообщается на сайте Днепровской горсовета.

Читайте такжеВ центре Одессы со столетнего дома обвалились два балкона (фото)

Отмечается, что депутаты поддержали порядок компенсации расходов, связанных с демонтажем остекления. Всего в городе реставрируют 10 таких фасадов.

"Частично с балконов и лоджий убрали остекление, не включенное в техническую документацию и портящее внешний вид. Компенсации из городского бюджета будут выделять, чтобы поощрить людей добровольно демонтировать пластик и стекло", - отмечается в сообщении.

В горсовете Днепра соберут специальную комиссию, которая будет определять размер компенсации в каждом отдельном случае.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Днепр#балкон#лоджия