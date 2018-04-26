В годовщину аварии на ЧАЭС в центре Киева ONUKA сыграет техногенную симфонию

Концерт стартует в 19:00 в Киеве на Почтовой площади.

В годовщину аварии на ЧАЭС, 26 апреля, в Киеве пройдет концерт Zona Натхнення, в рамках которого выступят группа ONUKA и автор рок-версии гимна Украины Никита Рубченко.

Концерт стартует в 19:00 на Почтовой площади.

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К слову, сегодня на украинском телевидении впервые покажут фильм-постсимфонию «Арка», который был снят в отчуждения. Музыку к ленте написал харьковский рокер Никита Рубченко. Режиссером выступил Антон Шатохин, передает "Вечерние вести".

Съемки проходили осенью 2016 года, уже в декабре фильм был презентован украинской публике, а за полтора года был номинирован 18 раз на всевозможных кинофестивалях Европы, Америки и Азии, получив 6 наград. "Арка" стала первым не итальянским фильмом, победившим на «Visioni Corte Film Festival» в Италии в номинации "Лучший музыкальный фильм".