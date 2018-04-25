Жители табора ромов в Киеве заявили об ультиматуме от "людей в форме" - СМИ

Сейчас в самодельных постройках из фанеры остаются люди разного возраста, в том числе - дети.

Жители стихийного поселения цыган на Троещине в Киеве заявили о требования выселиться до конца недели и угрозы в противном случае "сравнять табор с землей".

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на одну из жительниц лагеря Веру Макову.

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По ее словам, в минувшую пятницу в поселение пришли более десятка молодых мужчин, часть из которых якобы были в полицейской форме, часть в штатском, требовали в ближайшее время покинуть территорию, где обосновался табор.

«Сказали, пятница придет - возьмут трактор, бульдозер, и развалят нас (поселения - ред.)», - отметила женщина.

Сейчас в самодельных постройках из фанеры остаются люди разного возраста, в том числе - дети.

Как сообщал УНИАН, 21 апреля активисты праворадикальной организации C14 разогнали табор цыган на Лысой горе в Голосеевском районе Киева.

Также ранее стало известно, что в центре Киева на железнодорожном вокзале табор цыган поселился прямо в зале ожидания.