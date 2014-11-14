Мастера престижного автосалона ремонтируют технику для АТО

Об этом пишет ТСН.День.

Одну из машин - грузовик "Газон" - подарили салону автомайдановцы, но переделывать ее придется почти полностью. После ремонта "Газон" поедет воевать в Луганскую область.

Машины хватит бойцам в лучшем случае на два месяца, ведь у солдат нет возможности беречь технику.

Переданный в АТО санитарный автомобиль "Рута", который в середине августа в Михайловском соборе благословляли на войну, и который позже вывозил раненых из Иловайска, уже ждет ремонта в этой мастерской.

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Отремонтировать "Руту" должны до весны, ее хозяева убеждены, что она спасет еще не одну солдатскую жизнь. Ребята работают до ночи абсолютно бесплатно.

Волонтер Игорь на самом деле директор, но гайки тоже крутит. Говорит, пытаются сделать для солдатских машин больше, чем просят. Каждую машину Игорь сам отвозит в зону АТО, поскольку важно увидеть, что восстановленная машина попала в хорошие солдатские руки.