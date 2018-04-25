Ученики «Новой украинской школы»: какие изменения ждут в 2018 году на первоклассников (видео)
11:40, 25 апреля 2018Общество
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С 1 сентября этого года в Украине начнет действовать программа «Новой украинской школы».
Ученики «Новой украинской школы»
Государственный стандарт начального образования, работа над которым длилась два года, наконец, утвержденный Кабинетом министров Украины, и начнет действовать уже с 1 сентября 2018 года.
В его разработке был использован опыт 7 стран - Финляндии, Сингапура, Ирландии, Шотландии, Франции, Канады и Польши.
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Основным приоритетом новой системы образования станет уважение достоинства ученика и приобретение компетенций, а также больше свободы и повышение мотивации в деятельности учителя.
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