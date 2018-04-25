Ученики «Новой украинской школы»: какие изменения ждут в 2018 году на первоклассников (видео)

11:40, 25 апреля 2018
Общество
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Государственный стандарт начального образования, работа над которым длилась два года, наконец, утвержденный Кабинетом министров Украины, и начнет действовать уже с 1 сентября 2018 года.

В его разработке был использован опыт 7 стран - Финляндии, Сингапура, Ирландии, Шотландии, Франции, Канады и Польши.

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Основным приоритетом новой системы образования станет уважение достоинства ученика и приобретение компетенций, а также больше свободы и повышение мотивации в деятельности учителя.

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Теги: #школа#образование#ученики#новый стандарт первоклассники#учеба