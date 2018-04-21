Во Львове проходит фестиваль образования "Учителя будущего" (фото)

Фестиваль продлится два дня на территории !FESTrepublic.

Сегодня и завтра (21-22 апреля) в FESTrepublic, на ул. Старознесенской, 24 проходит Фестиваль образования во Львове: Учителя Будущего.

Об этом сообщает пресс-служба ЛГС.

На фестиваль приехало около 400 учителей из 10 областей Украины, есть также гости из-за рубежа, а именно Польши.

“Как говорят герои “Алиса в стране чудес”, “надо очень быстро бежать, чтобы оставаться на месте”. А если мы хотим двигать украинское образование - то надо бежать еще быстрее", - говорит Зоя Литвин, председатель Общественного Союза “Освитория”, основательница Новопечерской школы, соорганизатор события.

Фестиваль продлится два дня на территории !FESTrepublic. В программе лекции по философии образования, мастер-классы, ярмарка образовательных технологий и презентации образовательных проектов, а еще дискуссии и вечеринки. Существует еще один сугубо львовский формат общения “за чашкой кофе”, поэтому организаторы устроили такое себе “Образовательное кафе”.

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Среди спикеров в частности: Павел Хобзей, заместитель Министра образования и науки, Инна Большакова и Марина Прыстинская, автора и тренеры программы переподготовки учителей начальных классов, эксперты Общественного Союза «Освитория», Марина Вострова, психолог, Международного института интегрального развития, Стас Дрогаев, эксперт Лаборатории образовательных изменений, Impact Hub Odessa и множество других экспертов и спикеров.

Фестиваль организуют общественный союз “Освитория”, которая меняет и развивает образование в Украине и Холдинг эмоций «!FEST».

Global Teacher Prize Ukraine — это мировая премия для учителей, которые сделали выдающийся вклад в профессию, так называемая «Нобелевская» премия в области образования. Премию основан, чтобы подчеркнуть важность и признание учителей на самом высоком уровне, популяризировать новаторские подходы в образовании. Это одна из крупнейших премий в мире за профессиональные достижения, а в сфере образования — первая и единственная премия такого масштаба. Премию в Украине инициировал и координирует общественный союз «Освитория» в 2017 году.

В прошлом году победу в GTP Ukraine одержал 71-летний учитель физики Черновицкого лицея №1 Паул Пшеничка, который, к тому же, стал первым наставником в истории, который вошел в рейтинг «Топ-100 самых влиятельных украинцев» по версии журнала «Фокус». Пять лучших учителей Украины стали известными не только среди своих учеников и коллег. Их приглашают в качестве экспертов на телевидение и конференции, и главное — они получили возможность воплотить свои мечты.