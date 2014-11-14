За сутки в зоне АТО погиб украинский военный
13:02, 14 ноября 2014Общество
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СНБО продолжает отслеживать ситуацию в зоне боевых действий.
REUTERS
За минувшие сутки в зоне АТО погиб один и ранены шестеро украинских военнослужащих.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.
"За минувшие сутки мы потеряли одного нашего военнослужащего и еще шесть получили ранения", - сказал Лысенко.
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