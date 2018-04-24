Суд Одессы рассмотрел дело воспитательницы лагеря "Виктория", где в пожаре погибли дети

Планируется, что приговор воспитательнице Наталье Цокур (Янчик), которая по функциональным обязанностям должна была отвечать за пожарную безопасность, будет вынесен сегодня.

Киевский районный суд Одессы завершил рассмотрение дела в отношении Наталья Цокур (Янчик) - воспитательницы детского спортивно-оздоровительного комплекса «Виктория», в котором в 2017 году во время пожара погибли три девочки.

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Как передает корреспондент УНИАН, сегодня, заслушав стороны, суд заявил об окончании рассмотрения уголовного производства.

Во время заседания представитель обвинения зачитал акт обследования ГСЧС, составленный после пожара, а также - предписание инспектора данного ведомства о ранее зафиксированных более 30 нарушениях пожарной безопасности, заключения судмедэкспертов о смерти погибших и т. д.

Будучи ответственной в «Виктории» за пожарную безопасность, Цокур ставила свою подпись под соответствующими документами, и, как установило следствие, не выполнила предписание инспектора ГСЧС по устранению нарушений - не выполнила свои служебные обязанности.

Прокурор, указал, что Цокур признала свою вину и характеризуется положительно, попросил суд назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года, с испытательным сроком 2 года (согласно ст. 75 УК Украины), и отстранить на 2 года от должностей, связанных с ответственностью за противопожарную безопасность.

Сама Цокур заявила, что полностью признает свою вину, и попросила назначить ей наказание, не связанное с лишением свободы.

В заседании объявлен перерыв. Планируется, что приговор будет вынесен сегодня.

Как сообщал УНИАН, пожар на территории детского комплекса «Виктория» в Одессе произошел поздно вечером 15 сентября 2017 года, что привело к гибели трех девочек.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности), прокуратура – по ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

В связи с ЧП были задержаны директор комплекса Петрос Саркисян и воспитательница Наталья Цокур (Янчик), которая по функциональным обязанностям должна была отвечать за пожарную безопасность. 18 сентября суд постановил арестовать обоих без права внесения залога. 28 сентября суд отпустил Янчик на свободу под поручительство народных депутатов, Саркисян находится в СИЗО.

5 апреля Цокур на судебном заседании частично признала свою вину.