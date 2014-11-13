В Киеве задержан отсидевший 23 года абхазский "вор в законе" Гугава

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков на странице в Facebook.

Общий срок пребывания Гугавой в местах ограничения свободы - 23 года, подчеркнул министр.

По словам Авакова, задержанный относится к категории "вор в законе" и был "коронован" в 1986 году в Донецке.

"По полученной информации, Гугава Д.Д. нелегально прибыл в Украину через участок границы с Россией в Донецкой области. На территории Украины Гугава контролировал деятельность нескольких организованных бандитских групп, специализирующихся на квартирных кражах и кражах из автомобилей. Эти группы прибыли вместе с Гугавой в Украину в 2013-2014г.", - написал Аваков.

Читайте такжеВ Киеве задержаны трое влиятельных воров в законеВ момент задержания, добавил он, Гугава предъявил фальшивый паспорт гражданина Украины, выписанный на бланке, похищенном боевиками в паспортном столе на оккупированной территории Донецкой области.

Глава МВД также отметил, что в Украине продолжается "специальная работа по отлову "воров в законе".

Как сообщал УНИАН, ранее в этом месяце Кабинет министров одобрил изменения в Уголовный кодекс, которые предусматривают уголовную ответственность для «воров в законе».