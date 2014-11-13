В "ЛНР" украинцев пугают лишением гражданства – СМИ
18:11, 13 ноября 2014Общество
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На территории Луганской области, оккупированной боевиками из так называемой "ЛНР" местным жителям угрожают "лишением гражданства" Украины.
В "ЛНР" пугают лишением гражданства Украины / УНИАН
Об этом пишет "Информатор" со ссылкой на жителя Луганщины, проживающего на территории, подконтрольной Украине.
В частности, в "ЛНР" распространяется слух о том, что жителей Донбасса, прописанных на территориях неподконтрольных Украине и не зарегистрировавшихся как переселенцы, будут лишать украинского гражданства.
Читайте также"ЛНР" просит у Киева пенсий и признает жителей Донбасса гражданами УкраиныКак уточняется, источнику издания позвонил родственник из Луганска, сообщивший, что эту "новость" он услышал на одном из телеканалов.
Напомним, в сентябре руководство так называемой "ЛНР" начало выдавать людям "удостоверения личности".
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