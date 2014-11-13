В "ЛНР" украинцев пугают лишением гражданства – СМИ

Об этом пишет "Информатор" со ссылкой на жителя Луганщины, проживающего на территории, подконтрольной Украине.

В частности, в "ЛНР" распространяется слух о том, что жителей Донбасса, прописанных на территориях неподконтрольных Украине и не зарегистрировавшихся как переселенцы, будут лишать украинского гражданства.

Читайте также"ЛНР" просит у Киева пенсий и признает жителей Донбасса гражданами УкраиныКак уточняется, источнику издания позвонил родственник из Луганска, сообщивший, что эту "новость" он услышал на одном из телеканалов.

Напомним, в сентябре руководство так называемой "ЛНР" начало выдавать людям "удостоверения личности".