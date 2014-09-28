В "ЛНР" начали выдавать "паспорта" (фото)

В соцсетях пользователи выложили фотографию «временного удостоверения личности» ЛНР, обладательницей которого является жительница Красного Луча Анастасия Антонова, 1997 года рождения, пишет "Информатор".

Выдан «документ» 25 сентября краснолучским ГО МВД ЛНР и «действителен до окончания боевых действий на территории ЛНР». Сообщается так же, что подобное удостоверение уже выдавали в Лутугино.

Читайте такжеЛуганчан уже агитируют учить российские законы«То что паспортный (стол - ред.) работает уже не новость, но недавно узнала такое: с паспортом ЛНР нельзя выехать за пределы ЛНР, по крайней мере Россия не впустила человека, ссылаясь на то, что это не документ. Мало того, у нас же в паспортном его предупредили, что на территории Украины такой паспорт лучше не показывать «а то арестуют», – пишут в соцсетях.